رنا سماحة تعلن عن خطوبتها.. تفاصيل

ولم تكشف رنا سماحة، عن أي تفاصيل تخص الخطبة، أو عريسها، حيث اكتفت بإعلان الأمر من خلال تغيير الحالة.
وانتهت المطربة رنا سماحة، من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، المُنتظر طرحه الفترة المقبلة، ومن ضمنه "عندى الجرأة"، "100 مليون عملة"، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان فخرانى، وتوزيع حازم سعيد، والثانية "بقيت شبهك"، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد الصاوى، وتوزيع أحمد عبدالسلام.
وكانت آخر أعمال رنا سماحة أغنية "فيني وجع"، وهى من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع ابراهيم خالد.
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