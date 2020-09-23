نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا فيديو جديدًا لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت ايمي بإطلالة أنيقة، وهي ترقص علي انغام اغنية "هنعمل لغبطيطا". وحاز الفيديو علي اعجاب كثير من متابعيها، وجاءت تعليقات بعضهم، ما بين "قمر .. عسل اوي .. تجنني". اقرأ ايضا:

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد، وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر على أنغام هنعمل لغبطيطا.. إيمي طلعت زكريا تشعل السوشيال ميديا بالرقص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.