"حبيب قلبي الجواني".. عمرو عبد الجليل ينشر صورته برفقة ابنه

نشر الفنان عمرو عبد الجليل، صورة جمعته مع ابنه الأكبر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وعلق قائلًا: "مع ابنى الكبير عبد الجليل.. حبيب قلبى الجوانى".

ولاقت الصورة تفاعل الجمهور الذي أعرب عن إعجابه الشديد بالصورة.

ودشن عبد الجليل، مؤخرًا ثلاثة حسابات رسمية على السوشيال ميديا، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على هذه الصفحات بعدما تعرض لعدة مشاكل بسبب الحسابات الوهمية التي تحمل اسمه.

أعلن الفنان عمرو عبدالجليل عن تدشينه لثلاثة حسابات رسمية على السوشيال ميديا، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على هذه الصفحات بعدما تعرض لعدة مشاكل بسبب الحسابات الوهمية التي تحمل اسمه.

وقال عبدالجليل في بيان صحفي، إنه أصبح يمتلك لحسابات حقيقية الأن على السوشيال ميديا، نافيًا أن يكون له من قبل أي حساب يحمل اسمه، كما نفى ما تداولته هذه الصفحات من بعض التعليقات التي تحدثت على لسانه بشكل غير حقيقي.