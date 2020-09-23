أخبار الفن | حمو بيكا يصالح عمر كمال على علياء.. ووصلة رقص من تامر حسني ونجيب ساويرس

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تحتفل الإعلامية مني الشاذلي، اليوم، بعيد ميلادها الـ 47، حيث ولدت يوم 23 سبتمبر عام 1973. وقدمت منى الشاذلي العديد من البرامج السياسية، وأهمها البرنامج الحواري على قناة دريم الفضائية المصرية العاشرة مساء، وبرنامج "جملة مفيدة" 2012.

بينما يوافق اليوم، ذكرى ميلاد المطربة سوزان تميم، التي ولدت في 23 سبتمبر عام 1977، وتوفيت عام 2008، عن عمر ناهز 31 عامًا. سوزان تميم تزوجت مرتين، الأولى من علي مزنر، والثانية من عادل معتوق الذي رفض أن يطلقها وحاول تعطيل خطواتها الفنية بكل الطرق.

شارك المطرب عمر كمال ، جمهوره بفيديو جديد برفقة حمو بيكا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "تيك توك". Advertisements و قال عمر كمال لـ حمو بيكا "علياء مزعلاني يا بيكا" .. فجاء رد حمو بيكا: "متزعليش عمر يا علياء؛ عشان دا حتة سكرة.. وزعلوا من زعلي.. وخلي بالك منه؛ عشان ربنا يسهلها عليكي ويكرمك".

وأكمل حديثه، موجها رسالة للفتيات : "احنا تعبانين بسببكم شرق وغرب وبره وجوه عشان نتجوزكم".

شارك الفنان تامر حسنى، متابعيه، بفيديو جديد، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر تامر حسنى، رفقة رجل الأعمال نجيب ساويرس، والفنان محمود العسيلي، وهم يرقصون على أغنية "مبطلناش إحساس" .