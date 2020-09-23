تريند اليوتيوب | حكايات بنات.. وأحمد زاهر وابنته في الصدارة

تصدَّر مسلسل حكايات بنات 5 تريند يوتيوب؛ بعد عرض اولى حلقاته على الشاشة، والذي شهد زواج جميلة التي تقوم بدورها أسماء جلال.

لمسلسل يعرض على قناة ON الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والساعة 1 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 فجرًا، والساعة 3 عصرًَا.

ويشارك في الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات ، كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أستايلست عبير البدراوي، ومدير تصوير كويمان التونى وإخراج مصطفى أبو سيف.

أحمد زاهر وابنته

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