تريند اليوتيوب | حكايات بنات.. وأحمد زاهر وابنته في الصدارة

تصدَّر مسلسل حكايات بنات 5 تريند يوتيوب؛ بعد عرض اولى حلقاته على الشاشة، والذي شهد زواج جميلة التي تقوم بدورها أسماء جلال.
لمسلسل يعرض على قناة ON الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والساعة 1 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 فجرًا، والساعة 3 عصرًَا.
أحمد زاهر وابنته
تصدر الفنان أحمد زاهر، وابنته تريند موقع اليوتيوب بعد ظهورهما مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم".
قدمت الإعلامية منى الشاذلي مجموعة من الألعاب خلال البرنامج قام بها الفنان أحمد زاهر أمام ابنته ليلى، حيث استخدم الفنان العنف ضد ابنته في لعبة الصندوق ولكنها فازت عليه بجدارة.
وكشف زاهر عن الشيء السيئ الذى يقوم بفعله، وأكثر ما يرعبه، قائلا:" مش بعمل أى حاجة وحشه فى حياتى غير شرب السجاير، وان شاء ربنا هيدينى القوة أسيطر عليها زى ما سيطرت على حاجات كتير".
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