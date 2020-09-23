نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا ترقص على أنغام "هنعمل لغبطيطا" لحسن شاكوش وعمر كمال في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا فيديو جديدًا لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا فيديو جديدًا لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت في الفيديو ترقص على أغية "هنعمل لغبطيطا" لحسن شاكوش وعمر كمال، ظهرت باطلالة جذابة . وحاز الفيديو على اعجاب الكثير، وعلق الجمهور قائلاَ:""قمر ربنا يحفظك" وكتب معجب آخر: "ايه العسل ده بس" وعلق ثالث: "بموت فيكي حتت سكر" .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد، وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إيمي طلعت زكريا ترقص على أنغام "هنعمل لغبطيطا" لحسن شاكوش وعمر كمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.