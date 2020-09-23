لهذا السبب....مسلسل "حكايات بنات 5" تريند على اليوتيوب

تصدَّر مسلسل حكايات بنات 5 تريند يوتيوب؛ بعد عرض اولى حلقاته على الشاشة، والذي شهد زواج جميلة التي تقوم بدورها أسماء جلال.

يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والساعة 1 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 فجرًا، والساعة 3 عصرًَا.

ويعد الجزء الرابع والخامس من العمل عودة قوية لأجزاء المسلسل بعد توقف سنوات وتحقيقه نجاحات كبير أثناء عرض الأجزاء الأولى بأبطالهم المختلفة، والجزء الرابع والخامس إنتاج مشترك بين شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة تى فيجين للمنتج طارق الجناينى، حيث تم التعاقد على تقديم الجزأين الجديدين من لعرضهما على شبكة قنوات "ON" الفضائية.

يشارك في بطولة الجزء الخامس من العمل نفس ابطال الجزء الرابع وهم الفنانة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أحمد كرارة، محمد يسرى، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسن، حازم إيهاب، علا رامى، ناهد رشدى، نبيل نور الدين، مروة أنور، مى حسين وتأليف نهال سماحة، محمد عبد العزيز، ماريان هانى وإشرف أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف.

ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجال، ويستكمل الجزء الخامس رحلة 4 سيدات وحياتهن العاطفية، من البدايات الجديدة إلى الفراق والنهايات المأساوية