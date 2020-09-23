توم كروز يحصل على موعد لزيارة الفضاء لتصوير مهمة مستحيلة

أحمد جمال أحمد

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حصل النجم توم كروز على موعد للذهاب للفضاء لتصوير المشاهد التي قرر أن يلتقطها في الفضاء الخارجي من فيلمه الجديد مهمة مستحيلة.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن كروز اعتاد القيام بمثل هذه المغامرات الاستثنائية في تصويره لمشاهد السلسلة، اذ سبق له تسلق قمة برج خليفة.

وسينطلق كروز الى الفضاء الخارجي بمعرفة شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، في 2021.



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