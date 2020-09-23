ريس ويذرسبون تستعيد ذكرياتها مع بول رود بصورة تظهر للمرة الأولى

أحمد جمال أحمد

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قامت النجمة ريس ويذرسبون بنشر صورة جمعتها بصديقها النجم بول رود من فترة مطلع الالفية، استعادت بها ذكرياتها معه كونه احد اصدقائها المقربين من هوليوود.

ونقلت الصحيفة الصورة التي اثارت تفاعلا كبيرا من متابعي ريس، اذ كشفت عن احتفاظ الثنائي بإطلالتهم الشابة بالرغم من مرور السنوات.

وسبق أن الجمع الثنائي العديد من الاعمال السينمائية، والتليفزيونية كان من ضمنها مسلسل فريندز.



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