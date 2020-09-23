نتالي بورتمان تعلن طرح كتاب جديد من تأليفها للأطفال

أحمد جمال أحمد

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قامت النجمة نتالي بورتمان بنشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، ظهرت خلالها برفقة كتابها الجديد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة، التي ظهر بها الكتاب بعنوان "فابليس"، وذكرت الصحيفة أن الكتاب قامت نتالي بتأليفه بنفسها لأجل الاطفال.

وسبق لنتالي أن عبرت عن مدى اهتمامها بالقراءة، اذ سبق لها نشر العديد من اللقطات لها وبرفقتها كتب، تقوم بقراءتها وترشحها لمتابعيها.



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