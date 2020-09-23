Advertisements

بعددها الجديد لشهر أكتوبر، زينت النجمة الشابة إيل فانينج غلاف مجلة Vanity Fair وأجرت جلسة تصوير مميزة تنشر لقطاتها مع العدد.

وقامت صحيفة ديلي ميل، بنشر غلاف المجلة، وعدد من اللقطات من جلسة التصوير التي اجرتها إيل، التي ظهرت خلالها بإطلالات من تصمميات ديور.

كما نقلت الصحيفة جانب من حوار إيل مع المجلة، والذي جاء به اعترافها بحبها للتجول داخل منزلها عارية.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إيل فانينج تزين غلاف مجلة Vanity Fair على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.