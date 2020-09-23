كاري موليجان تحصل على البطولة النسائية بالفيلم الجديد لبرادلي كوبر

أحمد جمال أحمد
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وقع اختيار النجم برادلي كوبر على النجمة المميزة كاري موليجان، لتجسد شخصية زوجته على الشاشة الفضية، في فيلم جديد.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن برادلي يعمل حاليا على تصوير فيلم عن قصة حياة الملحن الموسيقي الأسطوري، ليونارد برينستين.
وستشارك كاري بالفيلم في شخصية زوجة برينستين الذي يجسده كوبر، ويطرح الفيلم نهاية عام 2021 المقبل.
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