سارة بولسون تزين غلاف مجلة Harper's Bazaar بعددها الجديد

أحمد جمال أحمد

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زينت النجمة سارة بولسون غلاف مجلة Harper's Bazaar بعددها الجديد الصادر لشهر أكتوبر المقبل، احتفاء بطرح الاعلان الترويجي لمسلسلها الجديد "ريتشد".

ونقلت صحيفة ديلي ميل غلاف المجلة، ولقطات من جلسة تصوير اجرتها سارة للعدد ظهرت خلالها بمجموعة من الإطلالات المميزة.

وتعود سارة للدراما التليفزيونية من جديد عبر مسلسل ريتشد الذي تنتجه وتبثه شبكة نتفليكس.



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