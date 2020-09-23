مجلة "بيلبورد" تعلن قائمة المرشحين لجوائزها 2020

أحمد جمال أحمد

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أعلنت مجلة بيلبورد عن قائمة المرشحين لحفلها السنوي لجوائز الموسيقى لعام 2020 الجاري، وضمت مجموعة مميزة من الفنانين.

ونقلت صحيفة ديلي ميل قائمة المعلن عن اسمائهم ضمن قائمة الترشيح، التي ضمت كل من بيلي ايليش، ومغني الراب بوست مالون.

وايضا ضمت القائمة النجمة الكبيرة تايلور سويفت، عبر البومها الغنائي الجديد.



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