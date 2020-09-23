نشرت الفنانة هيفاء وهبى، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تهنئ فيه السعودية على اليوم الوطنى السعودى الـ 90. وقالت هيفاء وهبى: "بمناسبة اليوم الوطني 90 ، كل عام والمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا بخير وأمان". وكانت روجت هيفاء وهبي لمسلسلها الجديد "أسود فاتح" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت هيفاء وهبي بوستر مسلسل أسود فاتح وعلقت قائلة: "انا رانيا خطاب كنت عايشة حياة سعيدة وناجحة في اول قصتي مع "اسود فاتح" ولكن... اللي يقلك هعيش واموت معاك قله انت كذاب!! ٢٧ سبتمبر مسلسل اسود_فاتح رانيا_خطاب هيفاء_وهبي". Advertisements أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل هيفاء وهبى "أسود فاتح" عن عرض العمل على القنوات الفضائية بعد انتهاء مخرج العمل من عمليات المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للشركة المنتجة. مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل والمقرر عرضة قريبا. مسلسل أسود فاتح بطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بمناسبة اليوم الوطنى الـ 90 .. هيفاء وهبى: كل عام والسعودية قيادة وشعبا بخير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.