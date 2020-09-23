وصفتها بالمشينة والمهينة.. هالة صدقي تكشف تطورات قضيتها مع زوجها

نشرت الفنانة هالة صدقي اخر تطورات قضيتها مع زوجها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام . وعلقت هالة صدقي قائلة " امس تم الغاء القضية المشينة المهينة لي و لاطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا و معانا كل الادلة و البراهين علي كذبه و ادعائه و تكرم القاضي لتأجيلها لاخر الرول لاصراري علي تكملة القضية ، و الغيت القضية لكنه نجح في التشهير." و يذكر ان كشفت الفنانة هالة صدقي تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.

وقالت هالة صدقى خلال مداخلة هاتفيه لها برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.

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