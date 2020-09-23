الحفل في مكان مفتوح.. أمير رمسيس : مهرجان الجونة ملتزم بقرارات رئيس الوزراء

كشف المخرج أمير رمسيس المدير الفنى لمهرجان الجونة السينمائى عن الاجراءات التى يتم اتخاذها بالمهرجان فى ضوء قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشان عودة اقامة المهرجانات.

وقال أمير رمسيس لـ "دوت الخليج" : أن مهرجان الجونة ملتزم بكل قرارات رئاسة الوزراء والخاصة باقامة حفلى الافتتاح والختام فى مكان مفتوح وهو ما يتوافر لدينا حيث تم اختيار القاعة المجهزة لهذا الأمر والتى تفرض أيضا مبدأ التباعد الاجتماعى.

وأضاف امير قائلا : اما بالنسبة للقرار الثانى والخاص بفكرة نسبة اشغال القاعة و التى لا تزيد عن 50 % فان المهرجان يلجا الى عرض الفيلم ثلاث مرات بدلا من مرتين من أجل توزيع الحضور والالتزام التام بنسبة الطاقة الاستيعابية التى تم تحديدها.

واوضح أمير رمسيس قائلا : هناك أيضا بعض الاجراءات التى يتم اتباعها من أجل القضاء على فكرة التجمعات منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد ولعل من أبرزها توفير تطبيق على الهواتف المحمولة لحجز الافلام بدلا من شباك التذاكر.