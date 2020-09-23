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نوران أبو طالب تحيى حفلا غنائيًا فى أوبرا الإسكندرية 11 أكتوبر

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تحيى المطربة نوران أبو طالب حفلا غنائيا فى الثامنة مساء الأحد الموافق 11 أكتوبر، على مسرح أوبرا الإسكندرية.

ومن المقرر تقدم نوران مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية التراثية والمعاصرة منها اهو ده اللي صار ، الحلوة دي ، لأ مش انا اللي ابكي ، فى هويد الليل ، صبري عليك طال ، وعيونها ، ممكن ، شبابيك ، بلا ولا شي، صباح ومسا ، سألتك حبيبي ، انا والعذاب وهواك ، يا ورد مين يشتريك ، بنلف، وغيرها الى جانب مجموعة من اعمالها الخاصة منها ما مد ، فوازير ويا نجمة.

 

يشار إلى أن نوران أبو طالب اطلعت على أنواع مختلفة للموسيقي منذ الصغر، بدأت رحلتها الفنية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة أعوام بدأت مشروعها الفني الخاص، حيث قدمت عروض فنية بمصر والأردن.

شاركت فى تلحين عدد من أعمالها، كما شاركت في مهرجانين دوليين لموسيقى الجاز هما القاهرة للجاز وحكاوي الجاز ونالت استحسان الجمهور.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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