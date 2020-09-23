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وفقًا للإجراءات الاحترازية.. سيد فؤاد: حفل افتتاح وختام لمهرجان الأقصر في معبد الكرنك

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أعرب السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن سعادته بقرار رئاسة الوزراء بعودة المهرجانات وهو الأمر الذي يعني عودة الحياة السينمائية والسياحية أيضا. 

وأضاف سيد لـ "دوت الخليج" قائلا: إن قرارات رئاسة الوزراء بشأن عودة اقامة المهرجانات أمر طبيعى فى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها البلاد بسبب

وأوضح سيد قائلا : ان إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ملتزمة تماما بتنفيذ هذه القرارات التى تكاد تكون متماشية مع الخطة التى وضعتها من قبل خاصة أن مهرجان فى الأساس يقيم حفلى الافتتاح والختام فى معبد الكرنك وهو مكان مفتوح كما جاء فى قرار رئاسة الوزراء وبالتالى هذا لا يمثل عائقا بالنسبة للمهرجان. 

وأشار سيد قائلا : اما بالنسبة للقرار الثانى والخاصة بنسبة إشغال القاعة والتي لا تزيد عن 50 % ملتزمون به أيضا خاصة أننا نسعى لعرض الأفلام أكثر من مرة وذلك من تنفيذ مبدأ التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية. 

ومن المقرر أن يقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى مارس المقبل ويضع المهرجان بعض التفاصيل الاخيرة من أجل اقامة دورة جديدة ومختلفة.  

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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