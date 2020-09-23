سعود بوعبيد يكشف لـ"دوت الخليج" معاناة نجوم "نبض مؤقت" أثناء التصوير بسبب كورونا

سعود بوعبيد من النجوم الشباب الذين ظهروا في السنوات الماضية في الكويت، حيث شارك في أكثر من عمل كمخرج وممثل لكنه يستعد خلال هذه الفترة للانتهاء من تصوير مسلسله "نبض مؤقت" للفنانة الكويتية هيا عبد السلام والذى يعتبر أحدث أعماله الدرامية.

موعد انتهاء تصوير مسلسل "نبض مؤقت" لهيا عبد السلام

سعود بو عبيد مخرج مسلسل "نبض مؤقت" كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن بداية تصوير المسلسل الجديد والذي تشارك في بطولته الفنانة هيا عبد السلام مع مجموعة كبيرة من النجوم، حيث أوضح سعود أن العمل قد بدأ تصويره منذ أسابيع، وأنه قد أقتراب على الانتهاء من تصويره بشكل كامل قريبا، وتمنى أن ينال إعجاب المشاهدين في العالم العربي فقال: "بدأنا بالفعل تصوير مسلسل (نبض مؤقت) خلال الفترة الماضية و انجزنا ما يقارب 80% منه تقريبا، وإن شاء الله أسابيع قليلة وننتهى من تصويره ونتمنى أن يحقق النجاح بإذن الله".

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سعود بوعبيد:سعيد بتجربتي مع هيا عبدالسلام

"نبض مؤقت" هو العمل الثاني الذي يتعاون فيه سعود بوعبيد مع الفنانة هيا عبد السلام كمخرج بعد تعاونهما الأول في مسلسل "مانيكان" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وأكد المخرج الكويتي أنه سعيد بهذه التجربة الجديدة التي تجمعه بالفنانة هيا عبد السلام والتي يعتبرها" فنانة بكل المقاييس" حسب وصفه فقال : "هذه ثاني تجربة مع الفنانة هيا عبدالسلام بعد أول تجربة معها حيث شاركتها في إخراج مسلسل (مانيكان) كمخرج ثاني، وكانت دوت الخليج المخرج الأول، وهذه المرة تشارك دوت الخليج كممثلة وأنا مخرج في (نبض مؤقت)، هيا عبدالسلام اعتبرها فنانة بكل المقايس وسعيدة جداً في هذه التجربة الجديدة معها".

صعوبات واجهت فريق مسلسل "نبض مؤقت" بسبب كورونا

سعود بوعبيد تحدث كذلك عن الصعوبات التي واجهت فريق مسلسل "نبض مؤقت" أثناء التصوير خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا، والتي صعبت من مهمة إيجاد مواقع التصوير وكذلك المعاناة التي يعيشها بعض النجوم والخوف من الفيروس فقال: "بالتأكيد واجهتنا صعوبات في ظل أزمة كورونا، مثل إيجاد مواقع تصوير في ظل الأزمة، بالإضافة إلى خوف بعض الممثلين و فريق العمل من كورونا، لكننا اتخذنا كل احتياطتنا وكل الاجراءات الصحية التابعة لوزراة الصحة"، ويشارك في بطولة مسلسل "نبض مؤقت" كل من شوق الهادي، عبدالعزيز النصار، هنادي الكندري، والعمل من تأليف مريم القلاف.

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سعود بوعبيد قد شارك في العديد من الأعمال كمخرج وممثل ومن آخر الأعمال التي شارك فيها كممثل مسلسل "مانيكان" و"سبع أبواب" كما شارك في مسرحية "شبح الأوبرا" التي عرضت في العام الماضي مع الفنانة هبة الدري، وشيماء سليمان، وهي من تأليف وإخراج محمد الحملي.