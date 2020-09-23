رسائل النجوم العرب في اليوم الوطني السعودي 90 وتهاني خاصة من إليسا وأصالة وشيرين

احتفل معظم النجوم العرب بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90، ووجهوا رسائل تهنئة لجمهورهم السعودي على صفحاتهم بمواقع التواصل، وعلى رأسهم الفنانة إليسا وأصالة وشيرين عبد الوهاب وديانا حداد ونانسي عجرم وغيرهم من النجوم العرب.

إليسا في اليوم الوطني السعودي:"تهنئة قلبية صادقة للمملكة"

وغردت الفنانة إليسا بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ووجهت تهنئة مميزة في تغريدتها وقالت:" بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعباً، وأصدقاء.. الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم.. شكراً لوقوفكم دايماً مع لبنان في كل الظروف!".

رسائل النجوم في اليوم الوطني السعودي

ونشرت الفنانة أصالة رسالة بمناسبة اليوم الوطني السعودي وقالت عبر حسابها بانستقرام:" غالية عليّ ومنّ كلّ قلبي أحبّها.. أهلها أهلي وعشت معهم أجمل أوقاتي سنينَ طوال.. لمّ أشعر عمّري بغربه حين أصلها.. كلّ الطّيب والنُبل والكرامة والشّهامه منّ شيم أهلها.. كلّ عام والكبيرة الرّحومة.. السًند حتّى للخصوم مبدئها العدل..".

وقالت الفنانة لطيفة التونسية في اليوم الوطني السعودي:" كل عام والمملكة العربية السعودية أرض الحرمين قيادةً وشعباً بألف خير وامان.. اليوم الوطني السعودي".

شيرين عبد الوهاب ونانسي عجرم وديانا حداد يحتفلن باليوم الوطني

ونشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تغريدة هنأت بها الجمهور السعودي وقالت:" كل سنة وكل أصحابي وحبايبي وأهلي في السعودية طيبين بمناسبة العيد الوطني السعودي90، وحشتوني ويارب إن شاء الله نتجمع قريب على خير".

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أما نانسي عجرم فغردت قائلة:" كل سنة والمملكة العربية السعودية والشعب السعودي بخير وأمان، اشتقتلكن وان شاء الله نتقابل بوقت قريب".

وقالت الفنانة ديانا حداد على حسابها بانستقرام:" كل عام وارض الحرمين الشريفين بألف خير.. ربي يديم عليكم نعمة الأمن والأمان حبايبي".

ونشرت الفنانة نوال الكويتية أغنيتها الوطنية "حب السعودي" وعلقت في تغريدة لها بمناسبة اليوم الوطني السعودي وقالت:" أجمل التهاني والتبريكات لوالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله والشعب السعودي بعيد المملكة التسعين عسي الله يحفظكم ويحفظ بلدكم من كل مكروه".

وهنأت نوال الزغبي الجمهور في هذه المناسبة وقالت على تويتر:" كل عام والمملكة السعودية بخير بمناسبة اليوم الوطني السعودي ويارب يديم على البلد الأمن والأمان والازدهار ويحفظ ولاة عهده إنشالله".