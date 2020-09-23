باسم مغنية لـ "دوت الخليج الفني": أبيض وردي قصة واقعية مهمة وهذا ما جذبني للعمل

وقال باسم مغنية في تصريحات لـ دوت الخليج الفني إن قصة أبيض وردي واقعية جدًا ومهمة، وجذبته للمشاركة في العمل، والذي يضم 60 حلقة بقصص مختلفة وتتألف كل قصة من 10 حلقات.
وأضاف أن محورية الدور جذبته للمشاركة في هذه القصة، وأعجبته الفكرة، ناهيك عن سعادته بالعمل مع شركة أروما مشيرًا "الناس هنا حلوين أوي وحاسس نفسي بين أهلي وصحابي".
يذكر أن حكاية أبيض وردي تضم نخبة من الفنانين، ومنهم باسم مغنية ونجلاء بدر وجميلة عوض وأحمد خالد صالح، وتأليف نجلاء الحدينى، إخراج مريم أحمدى.
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