بعد قرار رئيس الوزراء بعودة المهرجانات.. صناعها: ملتزمون بالإجراءات الاحترازية

بدأت المهرجانات المصرية، فى وضع خطة لعودة النشاط، وذلك فى إطار قرارات رئاسة الوزراء، حيث تم الإعلان عن عودة إقامة المهرجانات بشرط توافر أمرين الأول إقامة حفلى الافتتاح والختام فى مكان مفتوح، والأمر الثانى بشأن نسبة إشغال القاعة لا تزيد عن 50 % فقط.

ونرصد فى التقرير التالى، آراء عدد من صناع المهرجانات الذين يكشفون بدورهم الخطة التى تم وضعها من أجل تنفيذ هذه القرارات.

مهرجان الجونة :

كشف المخرج أمير رمسيس المدير الفنى لمهرجان الجونة السينمائى، عن الإجراءات التى يتم اتخاذها بالمهرجان فى ضوء قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن عودة إقامة المهرجانات. وقال أمير رمسيس لـ "دوت الخليج": إن مهرجان الجونة ملتزم بكل قرارات رئاسة الوزراء والخاصة بإقامة حفلى الافتتاح والختام فى مكان مفتوح وهو ما يتوافر لدينا حيث تم اختيار القاعة المجهزة لهذا الأمر والتى تفرض أيضا مبدأ التباعد الاجتماعى. وأضاف أمير قائلا: أما بالنسبة للقرار الثانى والخاص بفكرة نسبة إشغال القاعة والتى لا تزيد عن 50 % فإن المهرجان يلجأ إلى عرض الفيلم ثلاث مرات بدلا من مرتين من أجل توزيع الحضور والالتزام التام بنسبة الطاقة الاستيعابية التى تم تحديدها. وأوضح أمير رمسيس قائلا: هناك أيضا بعض الإجراءات التى يتم اتباعها من أجل القضاء على فكرة التجمعات منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد ولعل من أبرزها توفير تطبيق على الهواتف المحمولة لحجز الأفلام بدلا من شباك التذاكر.

مهرجان الأقصر :

بينما أعرب السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن سعادته بقرار رئاسة الوزراء بعودة المهرجانات وهو الأمر الذي يعني عودة الحياة السينمائية والسياحية أيضا. وأضاف سيد لـ "دوت الخليج" قائلا: إن قرارات رئاسة الوزراء بشأن عودة اقامة المهرجانات أمر طبيعى فى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد. Advertisements وأوضح سيد قائلا: أن إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ملتزمة تماما بتنفيذ هذه القرارات التى تكاد تكون متماشية مع الخطة التى وضعتها من قبل خاصة أن مهرجان فى الأساس يقيم حفلى الافتتاح والختام فى معبد الكرنك وهو مكان مفتوح كما جاء فى قرار رئاسة الوزراء وبالتالى هذا لا يمثل عائقا بالنسبة للمهرجان. وأشار سيد قائلا: أما بالنسبة للقرار الثانى والخاصة بنسبة إشغال القاعة والتي لا تزيد عن 50 % ملتزمون به أيضا خاصة أننا نسعى لعرض الأفلام أكثر من مرة وذلك من تنفيذ مبدأ التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية. ومن المقرر أن يقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى مارس المقبل ويضع المهرجان بعض التفاصيل الاخيرة من أجل اقامة دورة جديدة ومختلفة.

القاهرة وأسوان :

وكشف الناقد أندرو محسن المدير الفنى لمهرجان أسوان لسينما المرأة ومسؤول عن مسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة السينمائى عن بعض الأمور الخاصة بكيفية تنفيذ قرارات رئاسة الوزراء بشأن قرار عودة إقامة المهرجانات.

وقال أندرو لـ "دوت الخليج": إننا ملتزمون بكافة القرارات التى تم اتخاذها من قبل رئاسة الوزراء ولكن حتى الآن ليس هناك قرارات نهائية بشأن الخطة التى سيضعها المهرجان من أجل تنفيذ هذه القرارات ومازلنا فى مرحلة الدراسة والمفاضلات بين أكثر من رأى.

وأوضح أندرو قائلا: بالنسبة لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى لم يتم تحديد مكان حفلى الافتتاح والختام حيث هناك آراء تقول من الأفضل البحث عن مكان خارج الأوبرا والبعض الآخر يرى أن يمكن تجهيز مكان مفتوح داخل الأوبرا.

وأشار أندرو قائلا: أما بالنسبة لمهرجان أسوان فهناك دراسة لتقديم حفل الافتتاح والختام فى مكان أثرى ولكن مازالت المفاوضات مستمرة.

وأما بالنسبة للطاقة الاستيعابية التى لا تزيد عن 50 % قال أندرو: هناك نية لزيادة عرض الأفلام أكثر من مرتين حتى يتسنى تنفيذ قرار رئاسة الوزراء.