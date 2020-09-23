عمر كمال عن محمد رمضان: أذكى فنان على الساحة الفنية

عبر خاصية الإستورى على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديدا.

وظهر فى الفيديو المطرب الشعبى عمر كمال من أحد مقابلاته التليفزيونية حيث صرح أن محمد رمضان هو أذكى فنان على الساحة الفنية.



اقرأ أيضًا: Advertisements وكان محمد رمضان نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة". وحقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 13,207,822 مشاهدة بعد أسبوعين من طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب. الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك،انساي وتيك توك.

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