برسومات كرتونية..ريهام أيمن تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بفيديو جديد لها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصى عبر موقع "إنستجرام". وظهرت الفنانة ريهام أيمن، بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار مرتدية تي شيرت أسود برسومات كرتونية. أما من الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة ريهام أيمن على تسريحة شعر مرفوعة وهو ما جعل إطلالتها مختلفة، ووضعت بعض ألوان الأحمر من المكياج. كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

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