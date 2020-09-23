قبل عرضها.. أبرز أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير 2

طرحت قناة ستار التركية برومو جديد للحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير ، والتي ستعرض يوم الاثنين المقبل على تطبيق شاهد Vip.

وأبرز احداث الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير شكوك سلطان " انجين اكيورك " حول حمل زوجته "ميادة" ويطلب منها إجراء فحص سونار بينما هي تبكي لوالدتها بسبب خوفها من معرفة سلطان انها اجهضت لان في هذه الحالة سينفصل عنها.

ويواصل فايز " اوراز كايجيلر أوغلو" الضغط على نارين " نسليهان اتاغول" لكي تتخلى عن حبها لسلطان وتبقى معه.

وتبدأ خلال احداث الحلقة حرب حضانة ابنتهما ملك بين سلطان ونارين التي تريد ان تغادر تركيا وتسافر الى سويسرا بينما الاخير يرفض الابتعاد عنها وعن ابنته.

قصة مسلسل ابنة السفير

مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.