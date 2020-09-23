بطلة مسلسل نور .. سونجول أودين تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصور رومانسية

نشرت الفنانة التركية سونجول أودين الشهيرة في الوطن العربي بـ " نور التركية" مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انسترجام الرومانسية تجمعها بزوجها احتفالا بعيد ميلاده.

وكانت سنجول أودن، احتفلت بحفل زفافها على رجل الأعمال التركي أرمان بتشاكتشي بعد علاقة حب دامت 4 سنوات في يوليو الماضي.

‎وتم الزواج في حفل بسيط في بلدية بشيكتاش ورافقا سنجول كشهود للعروس أرزوم أونان وإسراء ديرمانجي أوغلو، وتم الكشف عن صور جديدة من الحفل.

وتعد سنجول إحدى النجمات اللاتى شاركن فى الدراما المصرية لأول مرة، خاصة بعد نجاح مسلسلها "نور ومهند"، حيث شاركت الفنان أمير كرارة فى مسلسل بعنوان "تحت الأرض".

سنجول أودن من مواليد 17 فبراير 1979، وقد بدأت نشاطها الفني عام 1993.