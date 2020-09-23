بطلة مسلسل نور .. سونجول أودين تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصور رومانسية

وكانت سنجول أودن، احتفلت بحفل زفافها على رجل الأعمال التركي أرمان بتشاكتشي بعد علاقة حب دامت 4 سنوات في يوليو الماضي.
وتم الزواج في حفل بسيط في بلدية بشيكتاش ورافقا سنجول كشهود للعروس أرزوم أونان وإسراء ديرمانجي أوغلو، وتم الكشف عن صور جديدة من الحفل.
وتعد سنجول إحدى النجمات اللاتى شاركن فى الدراما المصرية لأول مرة، خاصة بعد نجاح مسلسلها "نور ومهند"، حيث شاركت الفنان أمير كرارة فى مسلسل بعنوان "تحت الأرض".
سنجول أودن من مواليد 17 فبراير 1979، وقد بدأت نشاطها الفني عام 1993.
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