أحلام تبكي في حفلها بالسعودية.. فيديو



تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي " انستجرام مقطع فيديو للمطربة أحلام أثناء إحياء حفلا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

ظهرت أحلام في الفيديو وهي تبكي أثناء توجيه رسالة لجمهورها: "أحس أنه دائما الفنان ولو شال معاه صوت حلو وحضور وأغاني حلوة، إلا ما يظل جمهوره هو تاج راسه، أقول جمهوري اليوم أنا فاقدكم"، ودعت الله أن تمر الأزمة وتعود الجماهير من جديد.

يذكر أن تقدم أحلام حفلا غنائيا ضمن احتفالات اليوم الوطنى السعودى والتى تشهد مشاركة عدد من النجوم العرب.



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