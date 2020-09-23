كنزي عمرو دياب تشارك متابعيها بصورة جديدة مع أصدقائها

نشرت كنزي عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
وظهرت كنزي عمرو دياب في الصوره مع اصدقائها و ظهرت و هي مرتديه توب جذاب باللون البني .
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كنزي عمرو دياب في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك .
وتركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها.
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