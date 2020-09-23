عمرو عبد الجليل يشعل انستجرام بصورة جديدة له

نشر الفنان عمرو عبد الجليل، صورة تجمعه بابنه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
وتفاعل الجمهور مع الصورة معجبين بالشكل الذي ظهر به، وآخر يتساءل هل هناك عمل فني يجمع بينكما.
وشارك عمرو عبد الجليل في مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف في شهر رمضان الماضى، من إخراج ياسر سامى وتأليف عمرو سمير عاطف، وهو من بطولته كل من سهر الصايغ، وناهد السباعى، ومحمد لطفى، وغيرهم.
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