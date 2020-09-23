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تعرف على موعد رحلة توم كروز إلى الفضاء من أجل فيلمه الجديد

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كشفت وكالة ناسا الفضائية عن موعد رحلة النجم العالمي توم كروز الى الفضاء من اجل تصوير فيلمه الجديد، مشيرة الى ان الرحلة ستنطلق في اكتوبر 2021. 

ولفتت الوكالة العالمية ان سيرافق توم كروز في الرحلة الفضائية المخرج دوج ليمان، الذي بدأ كتابة سيناريو الفيلم.

دوج ليمان سبق وتعاون مع توم كروز في فيلمين وهما Edge of Tomorrow"  "و "American Made"، لافتا إلى أنه لم يعلن عن اسم الفيلم الجديد أو القصة أو فريق العمل.

وقالت تقارير أجنبية، إن توم كروز سوف يستعين بنفس فريق عمل سلسلة أفلام Mission Impossible لتنفيذ الفيلم، مشيرة إلى أنه المشروع سيكون آمنا بقدر الإمكان بحيث لا يصاب أحد بأذي. 

ولفتت التقارير، إلى أن توم كروز يتفاوض مع الملياردير التون ماسك من أجل تصوير الفيلم بسفينة فضاء متطورة، ويناقش الآن أطراف العمل كيفية تصوير الفيلم من خلال بناء استديو متكامل بالتعاون مع شركات إنتاج تريد المشاركة في إنتاج الفيلم في الفضاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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