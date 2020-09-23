نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الحادثة.. أحدث ظهور لمحمد مكاوى عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان محمد مكاوى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد مكاوى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له وعليه آثار الحادثة، وعلق قائلاً"صباح الخير".

يذكر أن محمد مكاوى يعرض له حاليا مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

يرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الأربعة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.