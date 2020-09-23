نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. باسكال مشعلاني توجه رسالة إلى جمهورها ومحبيها في المقال التالي
ونشرت باسكال مشعلاني عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها، وعلقت قائلة"صباح الخير أشياء بسيطة قادرة على صنع الفرح بداخلك فقط كن قنوعا بما تملك ولا تنظر إلى غير راضي بنصيبك وقدرك ومؤمنا بالله ومن سعيد"
يذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني دويتو إيساف يحمل اسم "فرصة تانية" من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر،وتقول كلمات الأغنية: تصعبت مرة واحدة ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله لكن أبوابه مفتوحة.
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