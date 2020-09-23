تواصل الفنانة دنيا سمير غانم تصوير فيلمها الجديد "تسليم أهالى"، ومن المقرر انتهاء التصوير بعد يومين فقط، ثم يدخل الفيلم بعدها مراحل المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه في السنيمات خلال الأيام المقبلة.
وتدور أحداث الفيلم حول مطاردة الفنانة لوسي لدنيا سمير غانم بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد، مما يضطروا للهروب من لوسي لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدي.
فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، حمد أوتاكا، ايمى سمير غانم، لوسي، وآخرين.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم السينمائية فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع الفنان أحمد حلمي، وشاركهما في البطولته كل من صابرين، بيومي فؤاد، ميمي جمال، جميلة عوض، ياسر الطوبجى، إنعام سالوسة، شيرين الجمل، وتأليف منة فوزي، وإخراج خالد مرعي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر انتهاء تصوير فيلم "تسليم أهالى" لدنيا سمير غانم في هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.