ربنا يديم المحبة بين البلدين.. ليلى علوى تهنئ السعوديين بعيدهم الوطني الـ 90

وكتبت ليلى علوى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"في العيد الوطنى السعودى ال90 نهنئ أشقاءنا في أرض الحرمين قيادة وشعبا".

وأضافت ليلى علوى :" وندعو للمملكة العربية السعودية بالخير والأمان والازدهار و أن يديم المحبّة بين البلدين حكومة وشعبا".

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من ناحية أخرى إستعدت هيئة الترفيه بالمملكة، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، لإقامة عدد من الحفلات في السعودية لنجوم الفن من كل أنحاء الوطن العربي.

ومن أبرز هؤلاء النجوم، عمرو دياب، أنغام، محمد حماقي، أحلام، ماجد المهندس، رابح صقر، راشد الماجد، عبدالله الرويشد، نبيل شعيل