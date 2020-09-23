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نسرين طافش تهنئ أصدقائها و متابعيها من المملكة العربية السعودية

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نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

 

وظهرت نسرين طافش في الصورة بإطلالة جذابة وأنيقة، حيث ارتدت فستان باللون الأخضر، وشعرها منسدل على الكتفين.

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وعلقت نسرين على الصورة قائلة: كل عام و صديقاتي و متابعيني من المملكة العربية بالف خير .. أدام الله عليكم الامان و الازدهار حما الله كل بلادنا العربية و العالم "

وتشارك نسرين طافش في مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ومادلين طبر، وندى موسى، وعماد رشاد، وحنان سليمان، ودينا المصري، وأحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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