الفنانة أحلام تنهار بالبكاء تأثراً بغياب الجمهور في حفلات اليوم الوطني السعودي 90 ..بالفيديو

الفنانة أحلام تنهار بالبكاء تأثراً بغياب الجمهور في حفلها ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي 90 والذي عرض مباشرة على تطبيق "شاهد". فالنجمة الإماراتية أحلام التي أحيت حفلها الغنائي أمس في جدة ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي 90، لم تستطع حبس دموعها تأثراً بغياب الجمهور عن الحضور بشكل مباشر وتحويل حفلها الى افتراضي بسبب اجراءات الحماية من فيروس كورونا، وبدا التأثر الشديد على أحلام التي عبّرت عن افتقاد الجمهور على المسرح.

أحلام تبكي في حفلها في اليوم الوطني السعودي 90

أحلام بدت متأثرة جداً أثناء حفلها الغنائي في جدة ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي 90 بسبب غياب الجمهور عن الحضور على المسرح بسبب اجراءات الحماية من فيروس كورونا، ويعتبر هذا الحفل الأول للنجمة أحلام في مسيرتها الفنية الذي يخلو من الحضور حيث تم نقل الحفل عبر الإنترنت بشكل مباشر.

وتدوال رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنانة أحلام ظهرت فيه وهي تذرف الدموع تأثراً بغياب الجمهور قائلة "أحس دائما الفنان ولو شال معاه صوت حلو وأغاني حلوة، الا ما يظل الجمهور هو تاج راسه، وأقول لجمهوري اليوم اني فاقدتكم".

أحلام دعت أن تزول هذه الغمة والأزمة لتجمتعم مع جمهورها مجدداً على المسرح بشكل مباشر.

إلغاء حضور الجماهير في حفل اليوم الوطني السعودي

النجمة الإماراتية أحلام وقبيل وقت قليل من حفلها يوم أمس، أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن إلغاء حضور الجماهير فى حفل اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وكتبت أحلام: "كثير سالوني عن وضع الحضور اليوم في الحفلة ؟؟ وبحسب ما عرفت ان الحضور الجماهيري الغي لكل الحفلات وتحول اون لاين .. انا سافرت وجيتكم عشان احتفل فيكم باذن الله راح اقدم لكم حفل استثنائي كان ودي يكون بحضوركم لكن سلامتكم اهم عندي يا اغلى جمهور.. وشكرا لكل من حرص على الحضور الله يزيل هذه الغمة".

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أحلام تطرب المشاهدين بأجمل أغانيها

النجمة أحلام أطربت المشاهدين في حفلها ضمن حفلات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بمجموعة من أشهر الأغاني مثل "أبرحل" و"يا ليل يا جامع" و "توصلني أخبارك" و "مشتاق أضمك" و"مجنون فيك" وغيرها من الأغاني الى جانب تقديمها أغنية وطنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90.

وتألقت في الحفل والذي عرض أيضاً مباشرة على تطبيق "شاهد"، بفستان أبيض طويل مزخرف بالتطريزات الذهبية المتوهجة.

ونشرت أحلام عدة صور وفيديوهات لها منذ وصولها للسعودية لإحياء حفلها في اليوم الوطني السعودي، وشوقت بها الجمهور للحفل بداية من فيديو لها داخل الطائرة وهي تغني لكوكب الشرق أم كلثوم مع عازف من فرقتها، واستعرضت إجراءاتها الخاصة للوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت أحلام صور لها وهي ترتدي القناع الطبي وعلقت:" ملتزمون بالتباعد وملتزمون بكل الاحترازات خليكم مثلنا وربنا الحافظ.. وصلنا جده ام الرخا والشدة"، وعلقت على حفلها قائلة:" هالسنة وكل سنة أنا معاكم، كل عام والسعودية بلدي الثاني بخير، رح التقي فيكم من جدة من على مسرح الجوهرة يوم ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠ نغني في حب السعودية".