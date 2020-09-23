رنا سماحة تزف خبر خطوبتها للجمهور بعد طرح أغنيتها "7 رجالة"

رنا سماحة تعلن خطوبتها بعد طرح أغنيتها "7 رجالة". الفنانة الشابة رنا سماحة نجمة برنامج المواهب الشهير "ستار أكاديمي" فاجأت جمهورها بالإعلان عن خطوبتها عقب أيام قليلة من طرح أحدث أغنياتها على قناتها عبر اليوتيوب "7 رجالة" والتي تلاقي نجاحاً ملفتا ونسبة مشاهدات عالية.

خطوبة الفنانة رنا سماحة

الفنانة رنا سماحة زفت لمتابعيها عبر حسابها على "فيسبوك" خبر خطوبتها بشكل رسمي من خلال تغيير حالتها الإجتماعية من "سينغل" إلى مخطوبة، بدون أن تضيف أي تفاصيل أخرى حول الخطوبة سواء من ناحية هوية العريس او حفل خطوبتها.

وتفاعل الجمهور مع هذا الخبر السار وقدموا التبريكات لنجمتهم متمنين لها "الفرحة الكبيرة" بإتمام زواجها، إلا انهم طالبوها ايضا بالكشف لهم عن هوية عريسها.

رنا سماحة وتجربة سابقة لها بالخطوبة

رنا سماحة سبق وأن خاضت قبل أربعة أعوام تجربة خطوبة قصيرة من زميلها عازف الغيتار احمد مختار لكنها انفصلت عنه سريعاً من دون أن يكشف الطرفين الأسباب، فيما علق مختار على الانفصال قائلا: ربنا مكتبلناش أن أحنا نكمل لأن كل شيء قسمه و نصيب والحمد لله علي كل حاجه واحنا مازلنا اصدقاء .. أنا بس لازم اقول إنك انسانة فنانة نظيفة جدا ومحترمة وتستحقي الأحسن ربنا يكرمك ان شاء الله في حياتك وتفضلي محبوبة دايما من أهلك وأصدقائك وجمهورك يا أجمل فنانة".

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رنا سماحة تطرح أغنيتها الجديدة "7 رجالة"

خطوبة رنا سماحة جاءت عقب أيام من طرحها كليب أغنيتها الجديدة "7 رجالة" من ألبومها الذي يحمل نفس الاسم، والمقرر طرحه قريباً، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان وتوزيع محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رؤوف، إخراج سامي بساط.

وأوضحت رنا تعقيبا على اصدار أغنية "7 رجالة"، عبر حسابها على "فيسبوك"، إنها كانت أول أغنية اختارتها فى ألبومها الجديد، معربة عن سعادتها بأن جمهورها هو من اختار اسم الألبوم الجديد، قائلة: "اتبسطت أوى إنكم اختارتوها اسم الألبوم".

الألبوم يضم عشر أغنيات، ابرزها "قلبى معلم"، "حياتي تخصني"، "نقطة ضعف"،" بقيت شبهك"، "100 مليون عاملة"، "خانت نفسها"، "عندي الجرأة"، "تتر النهاية"، "اسمه إيه"، "7 رجالة".