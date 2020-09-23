نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامي مغاورى ينضم لقائمة أبطال فيلم "سقراط ونبيلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان سامي مغاوري على بطولة فيلم "سقراط ونبيلة"، ومن المقرر أن يبدأ في تصوير مشاهده بداية شهر أكتوبر المقبل.

فيلم "سقراط ونبيلة" من نوعية أفلام الكوميديا، وهو بطولة أحمد فتحي، دينا، ملك، محمد فهيم، أشرف عبد الباقي، ومن تأليف عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي.

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان سامي مغاوري حاليًا مسلسل "قوت القلوب" عبر قناة الحياة، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج ‏مجدي أبو عميرة، بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقي، جميل برسوم، كارولين عزمي، هايدى رفعت، نورهان ، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، مدير تصوير هيثم ناصر، وإخراج مجدى أبو عميرة، إنتاج شركة سينرجي.‎