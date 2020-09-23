المطرب عمر كمال يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

تعرض الفنان الشاب عمر كمال لأزمة صحية مفاجئة حيث نشر صورة عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". كما نشر أخوه محمود عبر حسابه على موقع فيس بوك نفس الصورة وعلق عليها قائلا: "الف مليون سلامة عليك يا حبيبى ربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة". يذكر أن عمر كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة. الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.



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