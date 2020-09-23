سمية الخشاب: كل عام والسعودية وأهلها الطيبين بألف خير بمناسبة العيد الوطني

حرصت الفنانة سمية الخشاب على تهنئة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام :"كل عام والمملكه العربيه السعوديه واهلها الطيبين بالف خير وصحه وسلام بمناسبه العيد الوطني للمملكه وينعاد عليكم بالخير ودام الله عز وبركه السعوديه ".

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من ناحية أخرى إستعدت هيئة الترفيه بالمملكة، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، لإقامة عدد من الحفلات في السعودية لنجوم الفن من كل أنحاء الوطن العربي.

ومن أبرز هؤلاء النجوم، عمرو دياب، أنغام، محمد حماقي، أحلام، ماجد المهندس، رابح صقر، راشد الماجد، عبدالله الرويشد، نبيل شعيل