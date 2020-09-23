نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
نشر الفنان محمد رمضان، عدة صور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر فى الصور تفاصيل رخصة القيادة التى تسلمها محمد رمضان من شرطة دبى .
شارك أحمد حسن نجم منتخب مصر سابقا، جمهوره بعدة صور له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وظهر أحمد حسن فى الصور بصحبة النجوم أمير كرارة وكريم فهمى ومحمد زيدان ومحمد شوقى .
نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق الفيشاوي على الصورة قائلًا: "100 تاتو ضد المسح
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. رخصة سيارة محمد رمضان في دبي.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بـ 100 تاتو ضد المسح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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