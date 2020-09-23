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محمد رجب يهنئ شعب السعودية باليوم الوطنى للمملكة

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حرص الفنان محمد رجب على تهنئة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.
وكتب محمد رجب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "يُسعدني ويُشرفني أن أهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وشعب المملكة بهذا اليوم العظيم للذكرى الـ 90 لليوم الوطنى كل عام وأنتم بخير".

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من ناحية أخرى إستعدت هيئة الترفيه بالمملكة، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، لإقامة عدد من الحفلات في لنجوم الفن من كل أنحاء الوطن العربي.

ومن أبرز هؤلاء النجوم، عمرو دياب، أنغام، محمد حماقي، أحلام، ماجد المهندس، رابح صقر، راشد الماجد، عبدالله الرويشد، نبيل شعيل

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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