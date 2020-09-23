نبيلة عبيد تستعيد ذكريات فيلم "بديعة مصابني"

أستعادت الفنانة نبيلة عبيد ذكريات فيلم "بديعة مصابني' ، حيث نشرت مقطع فيديو من الفيلم عبر حسابها بموقع إنستجرام. وكتبت : فيلم بديعة مصابني ، قصة وسيناريو وحوار محمد مصطفي سامي وحسن الإمام ، إخراج حسن الإمام ، نادية لطفي أبدعت بتجسيد شخصية بديعة علي الشاشة ويقال أنا عملت شخصية ببا عز الدين كويس ، المهم انتو وحشتوني.. مساء الخير . يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وذلك بالتعاون مع نادية الجندي وهالة فاخر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.



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