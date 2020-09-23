وحشتنا يا هيثم.. إنچي خطاب تحيي ذكري وفاة هيثم أحمد ذكي

وكتبت عبر حسابها بإنستجرام "مش بنساك، دايما بتيجي علي بالي وبفتكر دور من أحب الأدوار اللي عملتها معاك، هنادي في كلبش، متنسوش هيثم في دعائكم؛ لعل الله يسخر لكم من يدعو لكم.. وحشتنا يا هيثم، الله يرحمك ويغفر لك ويعوضك بالجنة".
والجدير ذكره أن آخر أعمال إنچي خطاب حكاية "أمر شخصي" والذي يقوم ببطولة كلا من الفنانة شيري عادل وميدو عادل ونهال عنبر وايهاب فهمي ونور ايهاب ومعتز هشام وجمال عبد الناصر، التي استطاع ان تنال اعجاب الكثير من المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي.
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