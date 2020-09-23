خاص.. الملحن محمد جمال يكشف تفاصيل تعاونه مع تامر حسني في أغنية أنت لوحدك

يواصل الفنان تامر حسني العمل علي البومه الجديد الذي يحمل اسم "خليك فولازي" المقرر طرحه قريبا.
وكشف الملحن محمد جمال عن تفاصيل تعاونه مع تامر حسني في البومه المقبل "خليك فولازي" في تصريحات خاصة لصدي البلد قائلا: الشاعر رمضان محمد أرسل لي كلمات اغنية "انت لوحدك" المقرر طرحها ضمن البوم تامر حسني وطلب مني أن الحنها وبالفعل قمت بتلحين الاغنية في وقت قصير ، و "مزيكا" الاغنية متخذة شكل "الغربي الهادي".
وأضاف "جمال" قائلا: "ولكن تامر حسني أراد تغير شكل "مزيكا" الاغنية من غربي هادي الي مزيكا "شرقي" ، لأنه كان لديه رأية فنية أخري ، وبعد الانتهاء من تنفيذ الاغنية خرجت بشكل "لطيف" سينال اعجاب الجمهور".
وأوضح "جمال" بأن تامر حسني قام بتغير اسم الاغنية من "انت لوحدك" الي اسم آخر سيعلن عنه قريبا.
يذكر ان اخر البوم غنائي لتامر حسني كان بعنوان "عيش بشوقك" تم طرحه عام 2018.
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