بينهن ديانا كرزون وكارلا حداد ..اللقطات الأولى للنجمات من شهر العسل

ديانا كرزون وكارلا حداد وكاتيا كعدي ...نجمات احتفلن بزفافهن قبل فترة قصيرة ويمضين حالياً فترة شهر العسل حيث شاركن الجمهور بلقطات رومانسية مميزة عبر حساباتهن على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرن فيها وهن يتناولن الفطور الى جانب عرسانهم، كما ظهرن خلال استجمامهن بين الطبيعة الخلابة.

جمعنا لكم اللقطات الأولى من شهر عسل كل من ديانا كرزون وكارلا حداد وكاتيا كعدي، شاهدوا رومانسيتهن.

ديانا كرزون في شهر العسل

النجمة الأردنية ديانا كرزون تمضي شهر العسل مع زوجها الاعلامي معاذ العمري في مناطق سياحية مميزة من المملكة الأردنية حيث نشر زوجها من خلال مقاطع فيديو عبر خاصية "الستوري" على "انستغرام" صورة رومانسية لهما وهما يتناولان الفطور الصباحي في أحد المنتجعات السياحية في قرية وادي رام الصحراوية في الأردن.

كما أظهرت صور العروسين المتداولة من شهر عسلهما بأنهما يستجمان كذلك في منطقة حمامات ماعين المميزة في الاردن.

وكانت ديانا كرزون وزوجها الإعلامي معاذ العمري، احتفلا بزفافهما قبل حوالي اسبوع في حفل اقتصر على حضور عدد قليل من العائلتين التزاماً بإجراءات السلامة العامة بسبب فيروس كورونا.

كارلا حداد في شهر العسل

الإعلامية اللبنانية كارلا حداد شاركت جمهورها بدورها بمجموعة صور لها من شهر العسل بعد زواجها قبل حوالي اسبوع من شاب يدعى وائل قسيس، وظهرت كارلا في إحدى اللقطات وهي تتناول الفطور البلدي من الأجبان وطبق الفول بينما أخفت صورة عريسها.

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كارلا حداد نشرت ايضا العديد من اللقطات لها التي بدت فيها بغاية الأناقة والحيوية أثناء استجمامها بين الطبيعة الخضراء حيث بدا بأنها اختارت المناطق الجبلية في لبنان لقضاء شهر العسل مع عريسها.

يذكر ان زواج كارلا حداد أثار جدلاً واسعاً بعدما جاء عقب أشهر قليلة من اعلان طلاقها من مقدم البرامج والممثل طوني ابو جودة الذي رزقت منه بإبنة وحيدة.

كاتيا كعدي في شهر العسل

الممثلة ومقدمة البرامج كاتيا كعدي التي احتفلت بزواجها قبل أسبوعين وأقامت حفل وداع عزوبيتها داخل منتجع سياحي في جعيتا في لبنان، شاركت متابعيها على انستغرام بمجموعة لقطات لها مع عريسها رجل الأعمال اللبناني فارس دانيال حيث يستجمان على البحر وبين الطبيعة الخلابة.