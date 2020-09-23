"الندوب لا تزال واضحة رغم الفلتر"..نادين نسيب نجيم "حزينة" في أحدث ظهور لها

نادين نسيب نجيم مازالت حريصة على مشاركة جمهورها على انستجرام، بصورها منذ إصابتها في انفجار مرفأ بيروت، وتسليط الضوء على مراحل تعافيها من الإصابات التي تعرضت لها في وجهها في أثناء الانفجار.

أحدث ظهور لنادين نسيب نجيم..لازالت تعاني من آثار الانفجار

نادين نسيب نجيم الفنانة اللبنانية يبدو أنها لازالت تعاني من آثار بعض الجروح والندبات في وجهها، حيث نشرت اليوم، الأربعاء، عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، صورة جديدة لها، بدت فيها متأثرة، وتداولها جمهورها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نادين نسيب نجيم في الصورة، وهي توثق إحدى لحظاتها الخاصة مستخدمة "فلتر" انستجرام، لكنها أثارت قلق الجمهور بعد ظهورها متأثرة بعض الشيء، كذلك ظهرت على وجهها آثار إحدى الجروح الغامقة التي لم تتعافى بعد.

الجمهور يدعم نادين نسيب نجيم بعد ظهورها "الحزين"

وبمجرد ما نشرت الصورة عبر حسابها، لاقت الصورة الجديدة التي توثق أحدث ظهور لها، انتشارًا واسعًا بين محبيها، الذين تمنوا لها تمام الشفاء، وأن تتخلص من آثار الجروح من وجهها قريبًا، كما وصفوا ملامحها في هذه الصورة بـ"الحزينة" ولفتوا إلى أنها بالرغم من الندبة التي تعاني منها، فهي مازالت إحدى جميلات الوسط الفني.

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وكانت الفنانة اللبنانية قد حرصت مؤخرًا على مشاركة الجمهور بصورها مع أطفالها، وأظهرت بعض الصور جروح وجهها بشكل واضح، كما قررت نشر بعض مقاطع الفيديو التي وثقت من خلالها آثار مار منزلها بعد الانفجار.

ومؤخرًا نشرت عدة صور لها مع ابنها جيوفاني وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية والنفسية في الفترة الحالية، بعد إزالة الضمادات من على وجهها بعد العملية الجراحية التي خضعت لها، ومازحت نادين نجيم الجمهور من خلال الصور، وكشفت عن استعانتها بفلتر جديد لإخفاء آثار الجراحة على وجهها، وعبرت عن اعجابها بالفلتر، ونشرت عدة صور لها به، ولكنه لم يخف جميع آثار الإصابة على وجهها والتي ما تزال باقية.

نادين نسيب نجيم ضيفة أولى حلقات "قعدة رجالة"

في سياق آخر، من المقرر أن تحل نادين نسيب نجيم كضيفة على أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة" الذي سوف يعرض على شبكة Osn ابتداءً من يوم 26 سبتمبر الجاري، ويقدمه كل من الفنان خالد سليم، ونيقولا معوض، وقيس الشيخ نجيب.

وصورت نادين نجيم حلقتها في برنامج "قعدة رجالة" قبل حادث انفجار مرفأ بيروت بأسبوع واحد فقط، بحسب ما أعلنت على انستجرام، عندما نشرت برومو الحلقة، وظهرت في البرومو الرسمي لاستضافتها وهي تواجه العديد من الأسئلة التي يطرحها كل من مقدمي البرنامج حول دور المرأة في حياة الرجل، وشهد الحوار بين النجمة ومقدمي البرنامج مناقشات قوية بسبب محاولة استفزاز نادين نسيب نجيم.