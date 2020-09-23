والد حلا شيحة يكشف حقيقة خطوبة ابنته من معز مسعود

أن معز مسعود صديق مقرب من الأسرة ليترك الباب مفتوحا حول وجود علاقة عاطفية بين الممثلة والداعية .

وكانت انتشرت أمس أنباء عن خطوبة حلا شيحة ومعز مسعود، والذي أثار ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا.

ونشر "مسعود"، صورة معلقا: "شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".

من جهتها، علّقت حلا شيحة على الصورة "من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا".