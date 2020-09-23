الارشيف / فن ومشاهير

والد حلا شيحة يكشف حقيقة خطوبة ابنته من معز مسعود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد حلا شيحة يكشف حقيقة خطوبة ابنته من معز مسعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح أنباء خطوبة النجمة حلا شيحه، والداعية معز مسعود، هو حديث السوشيال ميديا خصوصا بعد انفصاله عن الفنانة شيري عادل.

وأكد أحمد شيحة،. والد حلا شيحة في تصريحات صحفية، أن معز مسعود لم يتقدم لخطبة ابنته حتى الآن وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا تمت الحقيقة بصلة.

وأشار "شيحة"، أن معز مسعود صديق مقرب من الأسرة ليترك الباب مفتوحا حول وجود علاقة عاطفية بين الممثلة والداعية .

وكانت انتشرت أمس أنباء عن خطوبة حلا شيحة ومعز مسعود، والذي أثار ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا.

ونشر "مسعود"، صورة معلقا:  "شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".

من جهتها، علّقت حلا شيحة على الصورة "من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر والد حلا شيحة يكشف حقيقة خطوبة ابنته من معز مسعود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا