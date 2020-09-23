مصطفى ثابت يهنئ عائلتي الخضايرة والتعالبة بمناسبة عقد قران «عبدالرحمن» و«أماني» في الفيوم

تقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع "دوت الخليج"، بخالص التهاني القلبية إلى جميع عائلات سرسنا والمقاتلة بمناسبة عقد قران عبدالرحمن نبيل أحمد إبراهيم، من عائلة الخضايرة بقرية المقاتلة التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، على الآنسة أماني سلامة حسن، من عائلة التعالبة بقرية سرسنا التابعة لذات المركز.
وتدعو أسرة تحرير دوت الخليج، والعاملون كافة، المولى عز وجل أن يجعله عقد قرانا مباركا، وأن يتم الله عليهما الزواج بكل خير، ويرزقهما الذرية الصالحة والحياة الزوجية السعيدة.
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